Wenger on maruvihane Neymari ülemineku pärast: finantsilise ausa mängu reegleid on järjest raskem austada

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger, kes on tuntud kui mees, kes üleliigselt raha ei kuluta, kritiseeris Neymari 222 eurot maksvat üleminekut PSG-sse.

Enne Brasiilia ründajat Neymari oli maailma kalleimaks mängijaks Paul Pogba, kelle eest maksis Manchester United 105 miljonit eurot. Wenger imestab, et vaid aastaga on mängijate hinnas toimunud kahekordne hinnatõus. "Kui Trevor Francisest sai 1979. aastal esimene miljon naela mänginud jalgpallur, tundus see juba liigne summa," ütles prantslane.

Arsenali peatreenerile on pinnuks silmas ka, et sisuliselt finantseerib Neymari üleminekut Kataris baseeruv Oryx Qatar Sports Investments. "Finantsilise ausa mängu reegleid on nüüd raskem austada, sest riikidel on erinevad võimalused, kuidas mängijad neid esindada saavad."