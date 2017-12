Wayne Rooney tegi jõuludeks uskumatult kalli kingituse

Evertoni vutistaar Wayne Rooney kinkis jõulude puhul laste heategevusorganisatsioonidele kokku 750 000 inglise naelsterlingit.

Rooney tegi veerandi miljoni suuruse kingituse kolmele erinevale organisatsioonile ning viis pirakad tšekid ka isiklikult kohale.

Rahasummad pärinesid 2016. aastal toimunud heategevuslikust matšist Manchester Unitedi ja Evertoni vahel, mis toimus just nimelt Rooney auks.

"Alati on suur au kohtuda laste ja peredega, kes on oma rasketest haigustest hoolimata äärmiselt vaprad ja positiivsed. See aeg aastast ei pruugi olla kõige lihtsam, kuid loodan, et suutsime neile viia natuke jõulurõõmu, nagu teisedki heategevusasutused."