Wayne Rooney liitus lapsepõlveklubi Evertoniga

Inglismaa jalgpallikoondise ründaja Wayne Rooney lahkus vabaagendina Manchester Unitedist, liitudes oma lapsepõlveklubi Evertoniga.

Rooney mängis Evertonis kuni 18-aastaseks saamiseni, 2004. aastani, kui United maksis tema eest 26,5 miljonit naela. Evertoniga sõlmis ründaja täna kaheaastase lepingu.

"Ma ei tule tagasi mitte ainult sellepärast, et toetan seda klubi ja see on minu kasvatajameeskond, vaid seepärast, et ma usun, et me võime olla edukad ja sammu edasi teha," ütles Rooney klubi kodulehele.

"Ma tahan sellest osa saada. Mul lasub küll hästi esinemise pinge, kuid ma olen selleks valmis. Usun, et suudan seda klubi edasi aidata ja väljakul edukas olla."

Manchester Unitedi eest jäi 31-aastasele Rooneyle kirja 559 mängu ja 253 väravat.

United on Rooney asemele palkamas Evertoni ründajat Romelu Lukakut. Klubid on Belgia koondislase osas leppinud kokku üleminekusummas 75 miljonit naela.