Wayne Rooney avalikustas, keda ta sooviks Manchester Unitedi uueks peatreeneriks

Kuigi Solskjaer on võitnud Premier League`is oma kaheksast esimesest mängust seitse, ei ole Unitedi juhtkond siiani veel otsust teinud, kellest saab detsembris vallandatud Jose Mourinho ametlik mantlipärija.

"Ma arvan, et klubi teeb otsuse hooaja lõpus. Tore oleks, kui Ole suudaks praegust suurepärast vormi jätkata ja tõuseks ametlikult peatreeneriks," rääkis Rooney ajalehele Mirror. "Aga kui nii ei lähe ja klubil tuleks otsida peatreenerit mujalt, siis oleks minu arust Pochettino just see õige mees."

Rooney võitis Manchester Unitediga 13 hooaja jooksul viis Premier League`i tiitlit ning lõi 559 mänguga kokku 253 väravat. Hetkel kuulub 33-aastane Rooney USA meistriliiga klubi DC Unitedi rivistusse.