Wayne Rooney avaldas Jose Mourinho peatreeneri aja tagamaid: mürgine õhkkond levis köögitoimkonnani välja

Portugallasest peatreener Jose Mourinho vallandati Unitedi poolt möödunud nädala teisipäeval pärast kehva algust hooajale ning tema asemel nimetati hooaja lõpuni ametisse endine klubi ründaja Ole Gunnar Solsjkaer.

Klubi legend Rooney usub, et Solsjkaer on õige inimene saamaks lahti mürgisest õhkkonnast, mis Old Traffordil (Unitedi kodustaadion -toim) Mourinho käe all tekkis. "Õhkkond ei olnud mürgine ainult mängijate seas, vaid kogu klubis," avaldas 33-aastane Rooney.

"See oli sama Ed Woodwardi (Unitedi tegevdirektor -toim), klubi töötajate, köögitoimkonna ja mängusärkide valmistajate jaoks. Ole on õige inimene aitamiseks ja tean, et töötajad on nüüd õnnelikud."

"Et olla edukas klubi, peab kõik olema õige ja inimesed peavad olema õnnelikud," jätkas Rooney. "See kõik mõjub ka mängijatele. Suhted töötajate ja mängijate vahel ei olnud head. Mängijad on nüüd õnneks taas naeratamas. Peatreeneri vahetus oli klubile hea liigutus ja on huvitav näha, kuidas Ole meeskonna mängima paneb."

Ole Gunnar Solsjkaeri debüüt Unitedi eesotsas möödus edukalt, kui Premier League'is alistati võõrsil 5:1 Cardiff.