Wayne Rooney avaldas hetke, millal teadis, et peab Unitedist lahkuma

Värskelt oma poisipõlveklubi Evertoniga taasliitunud Wayne Rooney avaldas hetke, mil sai aru, et tema jaoks oleks õige Manchester Unitedist lahkuda.

Naasmisjärgsel pressikonverentsil sõnas Rooney, et aimas edasiliikumise vajadust juba sügisel. 31-aastase tormaja sõnul on kõik tema lähedased ülimalt õnnelikud, sest nii tema isa kui isegi pojad on suured Evertoni fännid.

"Ma ei öelnud oma vanimale pojale Kaile mitte midagi, sest ei tahtnud, et ta oma sõpradele midagi räägiks," selgitas Rooney. "Ainult siis, kui kõik paberid olid allkirjastatud, rääkisin asjast lähedastele. Kai hüppas mulle sülle - ma pole teda mitte kunagi varem nii õnnelikuna näinud! Minu isa oli samasugune. Ta elab Liverpoolis ja pidi 13 aastat minu vaatamiseks Manchesteri sõitma. Nüüd on tal staadionile viis minutit sõita."

Inglismaa koondise ja Unitedi legendi sõnul sai ta novembris aru, et klubist lahkumine on tõenäoline. "Alustasin hooaega okeilt, kuid siis tegin Watfordi vastu võõrsil halva mängu. See oligi see hetk. Tundsin pärast seda, et aeg on lahkuda. Rääkisin Josega [peatreener Mourinho] jaanuaris, et teada saada, mida ta asjast arvab. Ta tahtis, et ma hooaja lõpuni meeskonda aitaks ja seda ma ka tegin."

"Muidugi oli see kurb hetk, sest olin Unitedis 13 aastat, aga pidin mõtlema ka oma karjäärile."