"Võtsin ta tossud, läksin vetsu ja roojasin nende sisse!" Patrice Evra avaldas, kui hirmsaid mänge mängiti Manchester Unitedi riietusruumis

Juba paar aastat tagasi jagas aastatel 2004-2008 noore pallurina Unitedis mänginud praegune Barcelona ja Hispaania koondise täht Gerard Pique seda, kuidas ta Inglise huumorit igatseb. "Inglismaal ei solvuta, kui nende kulul nalja tehakse, vaid üritatakse hoopis tagasi teha," meenutas kaitsja Kataloonia TV3-le.

"Ühel päeval tuli Patrice Evra trenni jalanõudega, mille jaoks tuli tal kuude viisi Nike'i paluda. Nendele olid kirjutatud tema laste nimed ning veel palju erinevaid detaile. Kui ta duši alla läks, tegime väikese lõkke ja põletasime ketsid ära. Filmisime seda ning saatsime talle hiljem video."

Pique sõnul on ta sarnaseid asju üritanud ka Barcelonas, kuid tiimikaaslased pole samamoodi vedu võtnud. "Olen lasknud teiste autode rehve tühjaks ja muid taolisi asju, kuid need pole töötanud - siin on hoopis teistsugune kultuur. Unitedis võeti vahel kellegi kallis särk ning pandi see selga mannekeenidele, mida kasutatakse karistuslöökide harjutamisel müürina. Särk sai kohe rikutud, kuna see sai selle pihta löödud pallidest mudaseks. Unitedi riietusruum oli täis elu."

Nüüd on oma poole loost rääkinud ka Evra, kelle sõnul oli tal aga Piquele valmis mõeldud rõve kättemaks. "See ei olnud üldse naljakas, mida nad tegid. Võtsin siis Pique tossud, läksin vetsu ja s***usin nende sisse!"