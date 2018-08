Võimalik vaid Aafrikas: puruvaene Rwanda maksab Arsenali jalgpalliklubile 34 miljonit

Arsenal kannab sponsorlepingu kohaselt oma mängusärgi käistel kirja Visit Rwanda (Külasta Rwandat).

Mitmed poliitikud on sellise tehingu üle imestust avaldanud. "See on häbiväärne, et riik, keda me rahaliselt suurte summadega toetame, finantseerib 30 miljoni naelaga Inglismaa jalgpalli tippklubi," kurjustas Hollandi tipp-poliitik Joel Voordewind. "Nad võiksid selle raha eest hoopis oma rahva elu paremaks muuta."

Borgen Magazine`i andmetel jääb 39% Rwanda elanike sissetulek alla vaesuspiiri ning 16% rwandalastest liigitub lausa ekstreemse vaesuse alla. 60% Rwanda elanike päevane sissetulek jääb alla 1,9 naela (2,1 euro).