Võidukas Arsenal kerkis Chelsea kõrvale

Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste pühapäevases esimeses kohtumises tundis võidurõõmu Londoni Arsenal, kes alistas koduväljakul 2:0 Brighton & Hove Albioni.

Arsenal asus kohtumist juhtima 16. minutil, kui väravani jõudis Nacho Monreal. 56. minutil vormistas lõppseisu Alex Iwobi.

Arsenal on nüüd 7 kohtumisega kogunud 13 punkti. Sama skoor on koos ka Londoni Chelseal. Parem väravate vahe annab Chelseale praegu 4. koha, Arsenal on 5. positsioonil. Mõlemast võib täna mööduda Liverpool, kes kohtub võõrsil Newcastle Unitediga.

Tabeliliider on Manchester City 19 punktiga. Kehvema väravate vahe juures on Manchester United 19 silmaga teine. Kolmandat kohta hoiab Tottenham 14 punktiga.