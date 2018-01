Viis fakti, mis näitavad, et tänane Liverpooli derbi pole mingi tavaline karikamäng

Liverpooli ja üldse selle kandi inimestele on jälle kätte jõudmas suur ja tähtis mängupäev – Inglismaa FA Cupi kolmandas ringis lähevad täna õhtul Stanley pargi nö. punasel poolel vastamisi Liverpool ja Everton.

Magusad on need linnarivaalide vastasseisud, seda ka siis, kui meistriliigas hetkel asjad kõige helgemad pole ja seal midagi suurt ei koida nagu Evertonil. Seda enam panustatakse sellele kaardile, mis võib suuremat aupaistet tuua.

Allpool mõned mahlased faktid, miks see Merseyside’i derbi on üks natuke teistmoodi karikamäng.

• Nii uskumatu, kui see ka pole, aga Everton pole Anfieldil võidurõõmu tunda saanud juba rohkem kui 19 aastat! Reedel on sellest 6675 päeva. See on üks hirmus pikk aeg!

• Sellele derbile on ajalooliselt külge jäänud sõbraliku derbi märk, aga tegelikult on nende klubide omavahelistes mängudes jagatud punaseid kaarte kõige rohkem.

• Liverpooli ridades ei mängi reedel tippmehed Philippe Coutinho ja Mo Salah. Neist esimest tahab ju kangesti endale Barcelona ja kui need juba kedagi väga tahavad, siis ka saavad. Pigem seetõttu ongi Jürgen Klopp brasiillase suhtes sõnaaher ja Coutinho „vigastatud“.

• Egiptuse koondislane Salah valiti hiljuti eelmise aasta Aafrika parimaks jalgpalluriks. Ta edestas Senegali koondislasest tiimikaaslast Sadio Mane’d.

• Ja muidugi Klavan – meie mees sai eelmises kohtumises võiduvärava kirja ja küll ta mängib ka täna. Vähemalt on Klopp lubanud, et platsile jooksev koosseis väärib FA Cupi

Kui päris aus olla, siis hetkeseis on selline, et Evertoni võit oleks paras šokk. Läinud kuul liigamängus parkisid nad Anfieldile „bussi“ ja võitlesid välja viigi. Aga karikamäng on pisut teise iseloomuga, sest võitja saab edasi ja kaotaja ... on kaotaja ja langeb välja.

Vaata Liverpooli ja Evertoni karikamängu Viaplayst ja Viasat Sport Balticust otseülekandena täna õhtul algusega kell 21.55. Ülekannet kommenteerib Dannar Leitmaa.