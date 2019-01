Viimane kõne: kadunuks jäänud Argentina jalgpallur aimas lennuõnnetust ette?

Inglismaa Premier league'i klubi Cardiff City käis seni Nantes'is mänginud ründaja eest välja 20 miljonit eurot ja jalgpallur oli teel uue tööandja juurde. Paraku on lennuk jäljetult kadunud, otsingud kestavad teist päeva.

Argentina ajaleht Ole avaldas jalgpalluri viimase kõne, mille ta tegi sõpradele lennukisse mineku eel. Ta avaldas kartust, et teel Cardiffi lennuk laguneb. "Kui te pooleteise tunni pärast minult kõnet ei saa, siis ma isegi ei tea, kas on mõtet kedagi mind otsima saata. Mul on tekkinud hirm," rääkis Sala.

Väikelennuk jalgpalluri ja veel ühe reisijaga pardal kadus radaritelt mõnikümmend minutit pärast Nantes'ist õhkutõusmist.

Käesoleva hooaja 19nes Prantsusmaa kõrgliiga mängus lõi Sala 12 väravat.