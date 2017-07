Viimaks ametlik: Romelu Lukaku on Manchester Unitedi mängija

Manchester United andis viimaks ametlikult teada, et on sõlminud lepingu seni Evertoni esindanud 24-aastase ründaja Romelu Lukakuga.

Belgia koondise kesktormaja liitub klubi hooaja ettevalmistustega Los Angeleses.

"Romelu on Manchester Unitedi jaoks loomulik valik. Ta on suur isiksus ja suur mängija," sõnas klubi peatreener Jose Mourinho. "See on igati loomulik, et ta tahab oma karjääri jätkata suurimas klubis. Ootan juba väga temaga taas koos töötamist."

Mourinho on sealjuures varem Lukakust lahti öelnud - 2014. aastal tundis portugallane Chelsea peatreenerina, et klubil ei lähe Lukaku teeneid vaja ning mees müüdi ilma tagasiostuvõimaluseta Evertonile. Oleks Mourinho toona müügitehingusse lisanud ka säärase võimaluse, oleks belglane praegu ilmselt hoopis Chelsea pallur.

Inglismaa meedia väitel maksis viieaastase lepingu sõlminud Lukaku Unitedile pea 85 miljonit eurot, millele võivad lisanduda erinevad boonused.