Viimaks ametlik: Arsenal sai klubi rekordsumma eest uue ründaja

Inglismaa meedia teatel maksab Arsenal 26-aastase ründetuusa eest Lyonile 53 miljonit, kuid erinevate boonuste tõttu võib summa kasvada 60 miljonini.

Arsenali klubi eelmine rekordost oli Mesut Özil, kelle eest maksti praeguses vääringus pisut alla 50 miljoni euro.

Prantsusmaa koondislane lõi lõppenud hooajal 30 liigamänguga koguni 28 väravat.

Finally, it’s the news you’ve all been waiting for#LacaNewSigninghttps://t.co/hChokRNpc1