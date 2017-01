Manchester Unitedi jalgpallimeeskond pääses Stoke City vastu 1:1 viigiga tänu Wayne Rooney lõpuminutite väravale.

Stoke asus kodupubliku ees juhtima, kui Juan Mata lõi avapoolajal õnnetu omavärava. Vahetusest sekkunud Rooney päästev viigivärav sündis kohtuniku antud neljandal lisaminutil, mil inglane keerutas palli võrku karistuslöögist.

Rooney möödus ühtlasi Sir Bobby Charltonist ja tõusis 250 väravaga ManU kõigi aegade suurimaks väravakütiks.

Viik jätab ManU 22 vooru järel 41 punktiga kuuendale kohale. Liider on mängu vähem pidanud Chelsea 52 punktiga. Esikolmikus on ka Tottenham ja Liverpool 45 silmaga, kusjuures ka Põhja-Londoni klubil on mäng varuks. Tottenham kohtub täna õhtul Manchester Cityga.

Tulemused:

Liverpool 2 : 3 Swansea

Bournemouth 2 : 2 Watford

Crystal Palace 0 : 1 Everton

Middlesbrough 1 : 3 West Ham

Stoke City 1 : 1 Manchester Utd

West Bromwich 2 : 0 Sunderland

