VIDEO: Võitu tähistanud Inglismaa vutikoondislane langes baaris rünnaku ohvriks

Väidetavalt oli Barkley semminud teda rünnanud mehe tüdruksõbraga, millest oli ka tüli tekkinud.

Kohalik politsei on intsidendi uurimise alla võtnud. Barkley pääses rünnakust suuremate kadudeta, sest Inglise meedia väitel tegi ta esmaspäevase treeningu kaasa tavapäraselt.

Ross Barkley got 'bingoed' on a night out in Liverpool after Everton's 4-2 win. Leicester wheren't the only ones getting battered! #EFC pic.twitter.com/WsOy1loZwq