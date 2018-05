VIDEO | Värskelt 18-aastaseks saanud täht vedas Mattias Käidi koduklubi Premier League'i

Fulhami tõusu üle võivad mõnes mõttes rõõmustada ka Eesti jalgpallisõbrad, sest teadupoolest on tegu Mattias Käidi koduklubiga. Paraku võib kahtlustada, et tõus kõrgliigasse võib Käidi jaoks tähendada hoopis klubivahetust: sel hooajal pääses ta esindusmeeskonna ridades vaid ühe korra liigamängus pingile ning raske oleks uskuda, et aste kõrgemal talle ühtäkki mänguaega jaguma hakkaks.

Premier League'ist langesid uueks hooajaks esiliigasse Swansea, Stoke City ja West Brom, esiliigast kõrgliigasse tõusid Wolverhampton Wanderers, Cardiff City ja Fulham.

Fulhami võiduvärav: