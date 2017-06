VIDEO | VALUS! Vaata Tottenhami mängija valusat luumurruga lõppenud kukkumist

Tottenham Hotspursi tähti Son Heung-min kukkus koondisemängus Katari vastu nii jubedalt, et küünarvars vajab arvatvasti operatsiooni.

Son lõi sel hooajal Spursi eest kokku 21 väravat ja on kindlasti Lõuna-Korea üks parimaid mängijaid. Kuid platsil sai ta viibida ainult pool tundi, kui ta kokku põrkas Mohammed Musaga ja selle tulemusena otse käe peale kukkus.

Lõuna-Korea jalgpalliliit kinnitas, et mängija on teel kodumaale, et läbida veel teste. Son'il võib vahele jääda Premier League'i algus, sest vigastuspaus võib olla kuni kaheksa nädalat.

Vaata kukkumist videost: