VIDEO | Vägevas hoos Liverpool purustas Arsenali ja kindlustas liidrikohta

Kohtumist läks juhtima hoopis külalisvõistkond Arsenal, kui 11. minutil oli täpne Ainsley Maitland-Niles. Arsenali juhtimine osutus üürikeseks, sest juba viis minutit hiljem oli Roberto Firmino löönud kaks väravat ning viinud omakorda Liverpooli 2:1 juhtima.

32. minutil suurendas Sadio Mane Liverpooli eduseisu. Esimese poolaja viimasel lisaminutil lõi Mohamed Salah penaltist kodumeeskonna neljanda värava. Teisel poolajal teenis Liverpool teisegi penalti, mille realiseeris Firmino, kes lõi oma Premier League'i karjääri esimese kübaratriki.

Liverpooli edu lähimate jälitajate Tottenham Hotspuri ja Manchester City ees on juba üheksa punkti. City on siiski ühe kohtumise vähem pidanud ning läheb homme vastamisi Southamptoniga.