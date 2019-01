VIDEO | Tottenham otsustas Cardiffi vastu mängu vähem kui poole tunniga

Harry Kane viis Spursi juhtima juba kolmeminutilise mängu järel, kui pall väravaesises segaduses temast sisuliselt võrku põrkas. Eduseisu duubeldas kena väravaga 12. minutil taanlane Christian Eriksen, lõppseisu vormistas juba 27. minutil Heung-min Son.

Spursi jaoks oli tegemist juba liigahooaja kümnenda võõrsilvõiduga, kusjuures võõrsil on meeskond pidanud vaid 12 kohtumist. Kümme võõrsilvõitu tähistab ka klubi Premier League'i tippmargi kordamist - sealjuures on neil veel seitse võõrsilmatši aega see rekord üle lüüa.

Tabelis tõstis võit Tottenhami taas teisele kohale, ent Manchester Cityl on neist veel vooru lõpuks võimalik mööduda. City kohtub selle vooru keskses matšis neljapäeva õhtul liidri Liverpooliga.

