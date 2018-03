VIDEO | Rõve provotseerimine tõi rõveda tulemuse: Liverpooli legend Carragher lajatas maanteel kõrvalautosse süljeklimbi, mis tabas 14-aastast tüdrukut näkku

Pikaaegne Liverpooli mängija ja nüüdne Sky Sportsi ekspertkommentaator Jamie Carragher sattus Inglismaal skandaali, kui otsustas maanteel sõidu ajal kõrvalautosse sülitada.

Pärast seda, kui Liverpool laupäeval Manchester Unitedile kaotas, otsustas üks Unitedi fänn maanteel Carragheri märgates teda mõnitama hakata. 40-aastasel eksmängijal sai lõpuks villand ning kui mõlema auto küljeaknad olid alla keritud, saatis ta teise autosse piraka süljelahmaka, mis tabas kõrvalistmel istunud 14-aastast tüdrukut näkku.

"Jamie Carragher sülitas mu tütrele näkku? Väga kena. Väga kena, Jamie Carragher," sõnas mees pärast seda, kui asjast sugugi mitte huvitatud tütar oli juhtunust isale teatanud.

Inglane otsustas intsidendi järel ka avalikult vabandada, rõhutades, et kaotas oma pea ning ei mõelnud selgelt. Samal ajal märkis ta veel ka seda, et Unitedi fänn oli teda korduvalt ahistanud ning ta poleks sellist käitumist oodanud mehelt, kellel on autos ka tema 14-aastane tütar.