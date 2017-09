VIDEO | Ronaldo tunnistas kohtus, et soovib naasta Inglismaale

Sellest ajast saati, kui Cristiano Ronaldo Manchester Unitedist lahkus ja Madridi Realiga liitus, on käinud kõlakad, et Portugali koondise staar kunagi taas Inglismaal mängima hakkab.

Nüüd on avalikuse ette jõudnud kaadrid Ronaldost sel suvel kohtusaalis, kus teda süüdistati maksude maksmisest kõrvale hoidmisest. Videost ütleb jalgpallur, et tal ei olnud kunagi selliseid probleeme Inglismaal. "Nagu te teate, siis minu elu on nagu lahtine raamat, ma ei saa varjata midagi. Ma ei hakka seda ütlema aga... Ma tahaksin minna tagasi Inglismaale," väitis Ronaldo kohtuistungil.

Kahjuks ei rääkinud portugallane täpsemalt oma tulevikuplaanidest, kuid tundub, et üks Inglismaa klubi võib tulevikus näha enda ridades maailma üht parimat jalgpallurit.