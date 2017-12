VIDEO | Ragnar Klavan pettumustvalmistavast viigist: sellised mängud on meie jaoks komplimendid

Liverpool FC keskkaitsja Ragnar Klavan tõdes pärast eilset 0:0 viiki West Bromiga, et vastaste säärane mängustiil on mõnes mõttes nende jaoks lausa komplimendiks.

"Tunne on selline, nagu oleks taas punkte kaotanud," meenutas Klavan pühapäevast 1:1 viiki Evertoniga. "Jalgpall on juba selline, peab edasi minema. Õnneks on järgmine mäng juba pühapäeval. Vahel on häid päevi, vahel mitte nii häid."

West Bromi mänguplaan nägi ette täpselt seda, mis lõpuks toimus: väravateta viiki. "See on meie jaoks mõnes mõttes isegi kompliment, et nad tulevad meie juurde ja mängivad viigi peale."

"Oleme kahe mänguga kaotanud neli punkti. See on väga halb, aga peame edasi liikuma. Selliseid asju tuleb ette," lisas Eesti koondise kapten.