VIDEO | Päris pöörane! Liverpool sai kuuendal üleminutil ebareaalse võidu

Üleminutite agoonias pall lihtsalt löödi Evertoni värava poole. Liverpooli õnneks lendas mänguvahend väravavahi jaoks nii ebamugavalt lati kohale, et ta pudistas selle lati pihta ja väljakule lennanud palli koksas peaga võrku Divock Origi.

Evertoni puurilukk Jordan Pickford võib end kiruda maapõhja. Naturaalne prohmakas tõi põhimõttelises vastasseisus kaasa hinge kriipiva kaotuse. Pool Liverpooli on leinas, pool naerab pihku.

Liverpool on 36 punkti liigatabelis teisel kohal, Manchester Cityl on kaks punkti enam. Nemad on ainsad, kes pole seni kaotusekibedust tundnud. Everton on 22 punktiga kuues.

Vaata mängu kokkuvõtet ja ebareaalset väravat: