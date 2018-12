Solskjaeri esimeses kohtumises alistas Manchester United möödunud nädalavahetusel 5:1 Cardiff City.

Unitedi publiku tänasest reaktsioonist võis välja lugeda, et peatreeneri vahetust oodati Old Traffordil juba ammu. Jose Mourinho mantlipärija on legendi staatuses ka Manchester Unitedis, olles nendega võitnud kuus Premier League'i tiitlit, kaks FA Cupi ja löönud võiduvärava 1999. aasta Meistrite liiga finaalis.