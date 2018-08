VIDEO | Mourinho tõeliselt veidrad mängujärgsed intervjuud: portugallane süüdistas suures kaotuses mängijaid ning nõudis meedialt respekti

Üpris selgelt üritas ta väita, et kaotuses olid süüdi mängijad, mitte tema mänguplaan või strateegia. "Strateegilises mõttes me ei kaotanud, mänguplaani osas me ei kaotanud, aga me kaotasime," sõnas Mourinho.

"Tegime nädala jooksul väga kõvasti tööd ning valmistusime suurepäraselt. Mängijad näitasid fantastilist suhtumist. Poolajaks oleksime pidanud olema kahe väravaga ees. Kõik tundsid, et üks värav oleks mängu teisele poole kallutanud. Siis tuli kolmas värav, mis tappis kohtumise."

Mourinho tõstis korduvalt esile fännide käitumise - nad aplodeerisid meeskonnale isegi pärast 0:3 kaotust. "Eelmisel hooajal Sevilla vastu vilistati meid välja ja õigustatult, olime kehvad. Täna saime kodus 0:3 kaotuse ja meile aplodeeriti, sest me väärisime seda. Nii et üritage-üritage edasi," vihjas portugallane asjaolule, nagu sooviks ajakirjandus teda ametist kangutada.

Pressikonverentsi lõpetas ta aga tõeliselt omapärase etteastega. "Kas teate, mis täna seis jäi? 0:3," hoidis Mourinho kolme sõrme püsti. "Kas teate, mida need kolm sõrme tähendavad? Minu kolme Premier League'i võitu. Seda on rohkem kui ülejäänud 19 peatreeneril kokku. Respekt. Respekt..." lisas Unitedi loots laua äärest lahkudes.