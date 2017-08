VIDEO | Mourinho tegi peale autasustamist ühe fänni väga õnnelikuks

Eile superkarikamatšis Madridi Realile kaotanud Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho eriti kaotajatele antud medalist ei hoolinud ning otsustas selle noorele fännile hoopis kinkida.

Õnnelikus fänniks osutus üks väike kohalik poiss. "See medal oleks lõpetanud kusagil mu majas, aga selle lapse jaoks on see ülim hetk, mida mäletada," sõnas portugallane peale matši.