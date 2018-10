VIDEO | Mourinho läks provokatiivselt tähistanud Chelsea abitreeneri peale marru ning tahtis kaklema hakata

Avapoolajal suhteliselt kahvatult mänginud United jäi Antonio Rüdigeri väravast ka kaotusseisu, ent suutis teisel kolmveerandtunnil Anthony Martiali kahe värava abil mängu tagasi tulla ning juhtima minna. Chelsea suutis 2:2 viigini jõuda alles kuuendal üleminutil, kui väravaesise segaduse realiseeris tabamuseks Ross Barkley.

Ajal, kui Chelsea viigiväravat tähistas, ähvardas pinkide juures tõeliseks madinaks minna: nimelt tormas Chelsea abitreener Marco Ianni provotseerivalt Unitedi pingi ette ja hüüdis sealt vastaste suunas midagi, mis kohe üldse ei meeldinud Manchesteri meeskonna lootsile Jose Mourinhole - portugallane tormas püsti ning tahtis Iannit füüsiliselt noomitada, ent itaallane pistis plagama ning jooksis riietusruumi peitu.

Platsil lahkudes näitas Mourinho Chelsea fännide suunas kolme püstist sõrme, viidates kolmele tiitlile, mille ta Chelsea peatreenerina klubile võitis.

Chelsea peatreener Maurizio Sarri tõdes hiljem meediaga suheldes, et palus Ioannil Mourinho ees vabandada. "Platsi ääres olles ei saanud ma aru, et midagi oleks valesti olnud, aga hiljem Mourinhoga rääkides sain aru, et käitusime valesti. Kutsusin Ioanni enda juurde ning käisime koos vabandust palumas."