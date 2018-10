VIDEO | Miks kukkus Leicester City presidendi kopter mõned hetked pärast õhkutõusmist alla? Tragöödia oleks võinud olla kordades suurem

Millised faktid on seni suurest tragöödiast ja selle põhjustest teada?

Srivaddhanaprabha kopter tõusis Leicester City staadioni keskringist õhku kohaliku aja järgi umbes 20.37 paiku, umbes veerand tundi pärast mängu lõppu. Taist pärit ärimagnaadil oligi kombeks klubi kodumängude järel sellisel viisil koju sõita ning see oli tavapärane.

Kopteri õhkutõusmise hetke oli näha otsepildis ka telekanali BT Sport mängujärgses stuudios.

Kuigi kopter oli selleks ajaks juba kaadrist väljas, on võimalik selle allakukkumise hetke ka videos tuvastada - õrnalt on seda järgneva video umbes viiendal-kuuendal sekundil kuulda. Samuti on näha, kuidas selle järel platsi ääres olnud turvatöötaja ühtäkki jooksu pistab.

Pealtnägijate sõnul oli kopter vaevu jõudnud õhku tõusta ning tribüünide katusest üle kerkida, kui see ühtäkki veidrat häält tegi, tiivikud seisma jäid ning õhusõiduk keereldes alla kukkus. Kopter maandus staadioni kõrval olnud klubi töötajate autoparkla juurde tühermaale, kus õnneks parasjagu kedagi teist ei olnud.

Allakukkumise järel lahvatas kopter leekidesse ning hävis, samal ajal kui osad inimesed paanikas minema jooksid, teised sündmuskohale ruttasid.