VIDEO | Manchester Unitedi võimas seeria Solskjaeri käe sai jätku, Agüero kostitas Arsenali kübaratrikiga

Unitedile tõi võidu Marcus Rashfordi tabamus 9. minutil. 21-aastase inglase jaoks oli see tänavuse hooaja üheksas tabamus liigas, mis on ühtlasi tema parim tulemus Premier League'is. Rashfordi tabamusele andis oma hooaja kaheksanda resultatiivse söödu Paul Pogba.

Leicester Cityl oli 75. minutil võimalus mänguseis viigistada, kuid Unitedi puurilukk David de Gea võttis lati alt ära Rachid Ghezzali karistuslöögi.

United pole detsembris peatreeneriks nimetatud Ole Gunnar Solskjaeri käe all veel kaotust pidanud tunnistama. 10 kohtumisega on klubil kirjas üheksa võitu ning üks viik.

Videod Rashfordi väravast ja de Gea tõrjest: