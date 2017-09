VIDEO | Manchester Unitedi fänne süüdistatakse rassismis: ühes fännilaulus mainitakse Romelu Lukaku meheuhkust

Jalgpallist diskrimineerimist välja juuriv organisatsioon Kick It Out on hambusse võtnud ühe Manchester Unitedi fännide poolt hiljuti esitatud laulu.

Nimelt on Unitedi poolehoidjad välja tulnud lauluga, mis põhineb The Stone Rosesi lool "Made of Stone" ning milles mainitakse muuhulgas, et Lukaku püksiuss on 24 tolli pikk ning mees lööb väravaid, peenis varvaste vahel tolgendamas.

"Kick It Out on teadlik nimetatud laulust ning on seisukohal, et selles kasutatud sõnad on diskrimineerivad ja rassistlikud. Rassistlikud stereotüübid ei ole aktsepteeritavad mitte kuskil, isegi kui selle lauluga toetatakse mängijat," seisis organisatsiooni avalduses, milles viidatakse asjaolule, et levinud stereotüübi kohaselt on mustanahaliste meeste peenised suuremad kui teistel.

"Oleme klubiga ühendust võtnud ning teeme nende ja Inglismaa jalgpalliliiduga koostööd, et probleem kiiresti lahendada. Teo toimepanijad võivad oodata karistust."

Video skandaalseks saanud laulust: