VIDEO | Manchester City pühkis Arsenali aasta esimeses finaalis teelt

Manchester City võitis peatreener Pep Guardiola käe all esimese trofee, kui Wembley staadionil tõsteti pea kohale Carabao Cup ehk Inglise liigakarikas. Finaalmängus purustati 3:0 Londoni Arsenal.

Mänguskoori avas 18. minutil Sergio Agüero, teise värava sepistas 58. minutil Vincent Kompany ja kolmanda 65. minutil David Silva.

Arsenal oli enamus mängust kahvatu, kuid omas head šanssi ise juhtima minna 8. minutil Pierre-Emerick Aubameyangi lähilöögist, mille Claudio Bravo siiski turvaliselt püüdis.

Liigakarikas on endiselt ainus kodune trofee, mida Arsene Wenger pole veel Arsenalis võitnud. Prantslase 21-aastase valitsemisaja jooksul on finaalis vastase paremust tunnistatud kolmel korral. Manchester Cityle oli see viies liigakarika võit. Arsenal on selle võitnud vaid 1987. ja 1993. aastal ehk viimati kolm aastat enne seda, kui Wenger nende tüüri ette asus.

Guardiola kandis täna taaskord käe ümber kollast paela, toetamaks sellega vangistatud Katalaani poliitikuid. Alles kaks päeva tagasi sai ta selle eest Inglise jalgpalliliidu järjekordse noomituse, kahte varasemast ametlikku hoiatust oli hispaanlane eiranud.

Guardiolal on nüüd peatreenerina võidetud kokku 22 trofeed, varasemad võitis ta Barcelonat ja Müncheni Bayernit juhendades.

