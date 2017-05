VIDEO: Lucas Leiva piinlik sukeldumine pani isegi Kloppi naerma

Teesklemine oli nii läbinähtav, et võttis näo naerule isegi Liverpooli peatreeneril Jürgen Kloppil.

Liverpool võitis kohtumise Emre Cani avapoolaja lisaminutite käärlöögist 1:0. Ragnar Klavan sekkus mängu vahetusest 87. minutil.

Lucase sukeldumine:



Lucas dive vs. Watford. This should have been a red card! What do you think? pic.twitter.com/3nXarwPrru

