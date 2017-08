VIDEO | Liverpooli staarründaja sai väravat lüües vigastada

Eilse 3:0 võidu kõrval Müncheni Bayerni üle tabas Liverpooli jalgpallimeeskonda tõsine tagasilöök, kui vigastada sai nende staarründaja Daniel Sturridge, kes lonkas pärast värava löömist väljakult riietusruumi.

"Ma ei saa öelda vigastuse ulatust, aga ta tegi haiget reielihasele," ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

"Ta on väga hästi trenni teinud ning ma loodan lihtsalt, et see on väike vigastus ja ta saab varsti jälle mängida. Ta värav oli suurepärane ning tal oli veel üks võimalus enne seda. Näete ise, kui kiire ta on. Loodame, et midagi tõsist pole."

Sturridge ise säilitas ajakirjanikega rääkides positiivse meele: "Ma usun, et see on lihtsalt väsimusest. Ma pole end tükk aega nii hästi tundnud. Ootan juba põnevusega hooaega, mis loodetavasti kujuneb meile edukaks."

Liverpool kohtub täna kell 21.30 Münchenis Audi Cupi sõprusturniiri finaalis Madridi Atleticoga. Usutavasti alustab eile 67. minutil mängu sekkunud Ragnar Klavan täna algrivistuses.