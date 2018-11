VIDEO | Liverpooli mees virutas sisse ilusa karistuslöögi, Manchester United jäi taas võiduta

Kõige lihtsamalt tuli võit Manchester City jaoks - nemad olid võõrsil West Hamist üle 4:0, kusjuures juba avapoolaja järel hoiti 3:0 eduseisu. Kaks väravat lõi Leroy Sane, jala said valgeks ka David Silva ja Raheem Sterling.

Liverpool sai võõrsil Watfordi üle samuti suure võidu - 3:0 -, ent nemad pidid esimest väravat ootama 67. minutini, kui Mohamed Salah viimaks skoori avas. Üheksa minutit hiljem virutas suurepärase karistuslöögi sisse Trent Alexander-Arnold, lõppskoori vormistas Roberto Firmino.

Liverpooli jaoks on halvaks uudiseks aga see, et nende kapten Jordan Henderson saadeti kahe kollase kaardi tõttu väljakult minema ning seetõttu peab ta vahele jätma ka järgmise kohtumise, linnaderbi Evertoniga.

Järjekordse tagasilöögi sai Manchester Unitedi hooaeg - nemad ei suutnud koduplatsil Crystal Palace'ist jagu saada, leppides viimasest kaheksast mängust kuus tükki kaotanud tiimiga 0:0 viiki.