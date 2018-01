VIDEO | Liverpooli kukutanud West Bromwichi peatreener: videokohtunikusüsteem põhjustas kahel mu mängijal reielihase vigastuse

Eile Inglise jalgpalli karikasarja neljandas ringis Liverpooli 3:2 alistanud West Bromwich Albioni peatreener Alan Pardew tegi avapoolajal mängu kulgu dikteerinud videokohtunikusüsteemi maatasa.

"Staadionil sees tundus see kummaline, kuna meile ei selgitatud, mis oli juhtunud. Meil ei ole mingit ekraani. See ei ole nagu tennises, kus pall läheb või ei lähe auti. Meid jäeti täielikult pimedusse. Kõik olid pimeduses. Oli värav? Ei olnud väravat?" rääkis Pardew BBC Sportile.

"Kui sa olid täna staadionil ja kogesid seda süsteemi omal nahal, kahtleksid selles samuti."

Tegemist oli alles kuuenda korraga, mil Inglise klubide kohtumises VAR-süsteemi kasutati. Esimesel poolajal võttis Craig Pawson videokohtuniku Andre Marrineri appi West Bromwichi värava puhul, seejärel andis selle abil Liverpoolile penalti ja viivitas ka Albioni kolmanda värava otsusega.

"Teine veelgi murettekitavam probleem on, et ma kaotasin esimesel poolajal kaks mängijat reie tagalihase vigastuse tõttu. Me peame hoidma mängijaid üle tiksumast. See võttis liiga kaua aega. Kõrge tempo pealt ootamisele üle minna pole hea. See on midagi, mida me peame üle vaatama," lisas Pardew.

