VIDEO | Liverpooli kangelane tegi põnevusmängu järel väga ilusa žesti

Nimelt sammus Salah pärast 2:2 viigiga lõppenud matši tribüünil istunud poisi juurde ja andis talle oma mängusärgi. Koos perega mängu jälginud poiss oli terve kohtumise hoidnud käes väikest plakatit kirjaga "'Mo Salah, kas ma võiksin sinu särgi saada, palun".

Eilses põnevusmängus jõudis Tottenham viigini alles viiendal lisaminutil, kui kohtunikud otsustasid Virgil van Dijki kerge vea järel määrata penalti, mille Harry Kane realiseeris.

Mo Salah the Egyptian king comes over regardless of the result to give a kid his shirt who held a sign with his name for 90 minutes #LFC 😊😊😊😊 pic.twitter.com/GbmlSTSnUN— Dean Coombes (@DeanCoombes) February 4, 2018