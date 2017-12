VIDEO | Liverpool alistas keskkaitsja rängast prohmakast hoolimata Leicesteri, Klavan sekkus vahetusest

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool jätkas täna Inglismaa Premier League'i hooaega võidukalt, kui kodusel Anfieldil alistati kahe hooaja tagune meister Leicester City 2:1.

Liverpooli mäng sai sealjuures kohutava alguse: keskkatisja Joel Matipi valesöödust asus Leicester juba kolmandal minutil mängu juhtima. Eksimuse kasutas ära Jamie Vardy.

Teisel poolajal säras aga Liverpooli selle hooaja täht Mohamed Salah - egiptlane tegi skoori nii 52. kui 76. minutil ning tõi kõik kolm punkti lõpuks ikkagi Liverpoolile. Salah on Inglise liigas löönud sel hooajal 17 väravat.

Mängu sai kirja ka Ragnar Klavan - esialgu pingilt alustanud eestlane sekkus 89. minutil vahetusest seisu kindlustama. Ta vahetas välja Brasiilia koondislasest keskväljamehe Philippe Coutinho. Üleminutitel vajas Klavan ka tohterdamist, kuna talle äsas obaduse piki pead tsenderdusest tulnud palli ära lüüa üritanud Liverpooli väravavaht Loris Karius.

Inglismaa liiga tabelis on Liverpool endiselt neljandal kohal, neil on punkte 41. Londoni Chelseal on sama arvu mängude juures punkte 45 ja Manchester Unitedil 44. ManU tegi täna kolmanda järjestikuse viigi. Uhkes üksinduses juhib liigatabelit 58 punktiga Manchester City.

Teised tulemused:

Bournemouth - Everton 2:1

Chelsea - Stoke City 5:0

Huddersfiled Town - Burnley 0:0

Newcastle - Brighton&Hove Albion 0:0

Watford - Swansea City 1:2

Manchester United - Southampton 0:0

Matipi prohmakas, milles sündis Leicester City juhtvärav:

Enne mängu:

Klavan on viimastes kohtumistes olnud kindlaks Liverpooli põhimeheks - nii Dejan Lovren kui Joel Matip on eri aegadel olnud hädas vigastustega ning eelmise vooru kohtumises oli eestlane algkoosseisus isegi siis, kui mõlemad eelmainitud keskkaitsjad mängupäeva koosseisu kuulusid.

Kuna Liverpooli ootab juba esmaspäeval ees uus kohtumine Burnleyga, on tõenäoline, et peatreener Jürgen Klopp otsustab neis kohtumistes meestele puhkuse andmise eesmärgil tiimi vähemalt osaliselt roteerida.

Tänases kohtumises ei saa veel kaasa lüüa Liverpooli uusim ost, 84 miljoni euro eest soetatud keskkaitsja Virgil van Dijk - üleminekuaken avaneb alles jaanuaris ning tema esimene võimalus mängimiseks tuleb FA karikamängus Evertoniga.

27 punktiga kaheksandal kohal asuv Leicester on võiduta püsinud viimases kolmes kohtumises, 38 silmaga neljandal real olev Liverpool on samal ajal liigas püsinud kaotuseta 11 matši järjest.

Kohtumine Anfieldil algab kell 17.