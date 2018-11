VIDEO | Leicester City mängijad osales Bangkokis hukkunud omaniku matustel

Srivaddhanaprabha hukkus kaheksa päeva tagasi Inglismaal toimunud helikopteriõnnetuses, kui ta oli lahkumas Leicester City liigamängult. Kokku hukkus kopteriõnnetuses viis inimest.

Leicester pidas alles laupäeval võõrsil Cardiff City vastu Premier League'i kohtumise ning asus seejärel pikale lennureisile. Leicesteri ootas 1:0 võidu järel 15 tunni pikkune lennureis.

Leicester City mängijad osalevad Bangkokis matusetalitlustel nii pühapäeval kui ka esmaspäeval. Tagasi Inglismaale jõuab meeskond teisipäeval.

Leicester City players and staff pay their respects to Vichai Srivaddhanaprabha at his funeral in Bangkok 💙



📹 Credit: King Power pic.twitter.com/b4qGMCtjNZ