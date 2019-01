Mängu kohtunik küll nägi olukorda ning andis selle eest vea, kuid kohtumise järel on paljud fännid ja asjatundjad ühisel arvamusel: Shelvey oleks pidanud selle eest saama ka punase kaardi.

Man Unitedi võitu see teise poolaja keskel juhtunud intsident ei vääranud - Romelu Lukaku ja Marcus Rashfordi väravatest võitis külalismeeskond 2:0.

Absolutely scandalous Shelvey hasn't been sent off for that. pic.twitter.com/5Y6HIAa7Zw