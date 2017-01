Erimeelsuse põhjuseks oli intsident platsil, kus Ander Herrera hoidis Roberto Firminot särgist kinni ning võttis sellega maha Liverpooli kiirrünnaku. Firmino reageeris Herrera veale jõuliselt, tõugates hispaanlast rinda, kuid Herrera haaras seepeale hoopis näost kinni. Klopp süüdistas Unitedi meest teesklemises, samal ajal kui Mourinho viitas sellele, et Firmino poleks pidanud tema mängijat üldse tõukama.

