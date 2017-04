VIDEO: Klavanita mänginud Liverpool kaotas kodus tabeli lõppu kuuluvale klubile!

Philippe Coutinho viis küll avapoolaja keskel Liverpooli karistuslöögist juhtima, ent 42. minutil Christian Benteke viigistas ja veerand tundi enne lõpuvilet lõi sama mees ka külaliste võiduvärava. Ragnar Klavan täna põlvevigastuse tõttu Liverpooli koosseisu ei kuulunud.

Liverpool jätkab 66 punktiga kolmandal kohal, kuid kaks mängu vähem pidanud Manchester City ja Manchester United on neist vastavalt vaid kahe ja kolme punkti kaugusel. Järgmisel neljapäeval on Manchesteri klubid omavahel City koduväljakul vastamisi. Võit tõstis Crystal Palace`i 12. kohale (38 punkti).

Liverpooli algkoosseis oli täna: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Lucas, Can, Wijnaldum, Coutinho, Firmino, Origi. Varumehed: Karius, Gomez, Grujic, Moreno, Brewster, Woodburn, Alexander-Arnold.

Here's how the #PL looks after an intriguing weekend pic.twitter.com/QwAZq7AZjE

— Premier League (@premierleague) April 23, 2017