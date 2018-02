VIDEO | Klavani uus meeskonnakaaslane unustas ära, mis tiimis ta mängib

Liverpooliga 84,4 miljoni euro eest liitunud hollandlane üritas vastasmeeskonna ruumidesse minna, kuid uksed olid lukus. Paari sekundi möödudes sai jalgpallur aru enda veast ning läks praeguse koduklubi mängijate juurde.

Liverpool võitis kohtumise 2:0.

Van Dijk is off to a good start at SMS... tried to go in the home dressing room and the door won’t open! Should work for Comedy Central! Watch and RT #saintsfc pic.twitter.com/BmxaSIn2yz