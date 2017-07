VIDEO | Klavani meeskonnakaaslased tegid südamliku hüvastijätuvideo klubist lahkunud mängijale

30-aastane Leiva tegi kaasa 247 kohtumises ja lõi ka ühe värava Liverpooli eest. Brasiilia koondise eest on ta mänginud 24 mängu. Klubi toetajate seas oli ta üks suurimaid fännide lemmikuid.

Liverpooli mängijad on hetkel hooaja-eelsel turneel ja praegu peatutakse Honk Kongis. Seal filmiti ka jalgpallurite poolt südantliigutav aga lihtne video, kus tänatakse Leivat viimase kümne hooaja eest.

The #LFC squad say their goodbyes to @LucasLeiva87 from Hong Kong.#ThanksLucas pic.twitter.com/9mQ20ip21t