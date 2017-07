VIDEO | Klavan ja teised Liverpooli pallurid langesid hullunud fännide küüsi

Liverpool võitis Inglismaa tugevuselt viiendas liigas mängivat Tranmere Roversit 4:0. Klavan tegi kaasa kogu teise poolaja ning oli seega platsil ka lõpuminutite ajal.

Korraldajad said pealtvaatajad lõpuks platsilt ära, ähvardades tööle panna vihmutid.

We have a pitch invasion - as well as a warning that the sprinklers will be coming on pic.twitter.com/ysw1DUF3oc