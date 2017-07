VIDEO: Klavan aitas Liverpooli Hongkongi turniiri finaali

Mõlemad väravad sündisid teisel poolajal, kui väljakul oli ka Ragnar Klavan. Ta tuli sisse 46. minutil ehk kohe teise poolaja alguses. Dominic Solane juhtvärav oli tõsiasi 61. minutil, 79. minutil duubeldas eduseisu Divock Origi.

Algkoosseisud:

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Moreno, Henderson, Lallana, Woodburn, Salah, Firmino, Sturridge.

Crystal Palace: Hennessey, Ward, Dann, Delaney, Townsend, Milivojevic, Puncheon, Schlupp, Zaha, Anderson, Benteke.

Lisaks Liverpoolile ja Crystal Palace`ile mängivad Hongkongi turniiril veel kaks Inglise kõrgliigaklubi - West Bromwich Albion ja Leicester City. Nende omavahelise mängu võitis 1:1 viigiseisult penaltitega Leicester.

