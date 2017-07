VIDEO | KAUNIS! Evertoniga taasliitunud Rooney sai debüüdil jala valgeks

Tansaanias peetud sõprusmängus Gor Mahia vastu lõi endine Manchester Unitedi kapten kauni kauglöögi 30 meetri kauguselt täpselt väravavahi käte vahelt võrku. Everton võitis mängu 2:1.

Vaata kaunist sooritust ka videost:

Wayne Rooney scores a 35-yard screamer on his pre-season debut with Everton 😱



Lovely strike 💥💥💥pic.twitter.com/ZKW9aUXPTt