VIDEO | Kas tõesti on Lukaku väärt 100 miljonit eurot? Vaata ründaja häbiväärseid "tipphetki" Eesti vastu

Eesti vs Belgia 09.06.2017

Kuigi Belgia sai kindla 2:0 võidu Eesti üle, siis vastaste tipuründaja Romelu Lukaku esitlus oli küllaltki kahvatu mängija kohta, kes see suvi võib vahetada klubi lausa 100 miljoni eest.

Nüüd ringleb internetis video Lukaku esitlusest, mis paneb Chelsea peatreener Antonio Conte kindlasti mõtlema, kas nii suurt summat Evertonile üldse mängija eest pakutakse.

24-aastane ründaja on alates 2012/13 hooajast löönud Premier League's 85 väravat. Seda numbrit ületab ainult Manchester City staar Sergio Aguero. Kuid ka varem on belglast kritiseeritud selle eest, et ta pole piisavalt järjepidev ja tihti tuleb väga laiskasi esitlusi. Üks selliseid mänge oli ka Eesti vastu peetud matš reedel.

Vaata Lukaku reede õhtuse mängu "tipphetki" siit:

http://www.sportbible.com/football/news-fails-watch-romelu-lukakus-highlights-vs-estonia-go-viral-20170610