VIDEO | Kas see oli Mourinho luigelaul? Manchester United sai eelmise hooaja 15. meeskonnalt sugeda

Kodumeeskond asus Glenn Murray ja Shane Duffy 25. ja 27. minuti väravatest 2:0 juhtima. 34. minutil vähendas Unitedi kaotusseisu Romelu Lukaku, kuid 44. minutil suurendas Brighton & Hove edu taas kaheväravaliseks, kui penalti realiseeris Gross.

Teine poolaeg kulges väravatevaeselt kuni viienda üleminutini, mil penaltipunktilt sahistas võrku Paul Pogba.

"Tegime liiga palju vigu ja saime nende eest karistada. Kolmas värav oli liiga suur hoop. Vigade kuhjumine ja nende ära karistamine tegi Brightonile rõõmu ja andis enesekindlust," rääkis Unitedi peatreener Jose Mourinho Sky Sportsile.

Unitedi kapten Paul Pogba: "Olen nii enda kui ka tiimi esituses pettunud. Me ei väärinudki võitu. Brighton oli mänguks hästi valmis. Meil ei olnud võibolla piisavalt iseloomu, et neid murda. Nad olid näljasemad ning tulemus on õiglane."

Juba hooajaeelsete sõprusmängude ajal oli Inglise meedias arutluse all Mourinho võimalik vallandamine. Kui see peaks juhtuma, peetakse tema kõige tõenäolisemaks järeltulijaks endist Madridi Reali lootsi Zinedine Zidane'i.

Vaata väravaid!

Teised tänased tulemused:

Burnley - Watford 1:3

Manchester City - Huddersfield 6:1