VIDEO | Kas puutus või ei puutunud? Premier League tegi Harry Kane'i suhtes skandaalse otsuse, Mohamed Salah reageeris Twitteris

Premier League'i väravakomisjon tegi täna ootamatu otsuse, andes Tottenham Hotspuri nädalavahetusel Stoke City vastu löödud teise värava Christian Erikseni asemel Harry Kane'i nimele.

Erikseni karistuslöök lendas 63. minutil väravasse pärast seda, kui väravaesisel oli Kane selle poole hüpanud. Kuigi telekordused näitasid, et Kane pigem pallini tegelikult ei ulatunud, oli inglane ise raudkindel, et värav peaks tema arvele minema - mängu järel tehtud pöördumises ütles ta isegi, et vannub oma tütre elu nimel, et läks pallile vastu.

Kuigi värav pandi esialgu Erikseni arvele, esitas Tottenham hiljem avalduse, et tabamus ikkagi Kane'i nimele läheks. Pärast mängijate tunnistuste kuulamist ja videopildi vaatamist otsustaski liiga täna värava hoopis Kane'i arvele panna.

Otsusele reageeris humoorikalt ka Mohamed Salah, kes on hooaja parima väravaküti arvestuses Kane'i põhikonkurendiks. Salah' arvel on 29 väravat, Kane'il on koos selle tabamusega kirjas 25.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) April 11, 2018

Vaata Kane'i väravast erinevaid kaadreid: