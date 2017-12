VIDEO | Kas kohtunikud röövisid Liverpoolilt võidu? Ega ikka ei röövinud küll!

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool tegi eile hilisõhtul Premier League'i 17. voorus 0:0 viigi West Bromwich Albioniga. Pettumus? Tohutu. Kohtunike süü? Puudub.

Kui üks teine Eesti väljaanne otsustas uudise mängust pealkirjastada sõnadega "Kohtunikud röövisid Liverpoolilt võidu", siis siinkohal tuleb peakohtuniku Paul Tierney brigaadi ka pisut kaitsta.

Poleemikat tekitab mõistagi juhtum kohtumise 82. minutil, kui vilemehed otsustasid tühistada Liverpooli noore ründaja Dominic Solanke tabamuse - põhjusel, et Solanke mängis palli käega.

Video intsidendist:

Solanke juhtum on Premier League'i sõbrad löönud kahte lehte: ühed arvavad, et tegu oli puhtjuhusliku puutega ning väravat seetõttu tühistama ei oleks pidanud; teised leiavad, et kohtuniku otsus oli õige ja põhjendatud.

Kus peitub tõde? Lihtne oleks väita, et kuskil vahepeal, kuid tegelikult on pigem õigus ikkagi kohtunikul.

Jalgpallireeglid sätestavad, et käega mängu saab määruste rikkumiseks vilistada siis, kui see on tahtlik. Tahtlikuks käega mänguks loetakse kohtunikele sisendatavate tõlgenduste järgi muuhulgas ka olukord, kus mängija käe asend on ebaloomulikus asendis - ehk näiteks asendis, kus see on mõnele poole välja sirutatud, end sellega suuremaks tehes.

Vastu saab mõistagi väita, et pall põrkas Solanke käe suunas lühikese maa pealt, samuti seda, et käe asend ei tähenda tingimata määruste rikkumist (mõlemad punktid on reeglites kirjas), ent antud juhul tuleks siiski lähtuda sellest, et Solanke käsi oli ebsloomulikus asendis. Võtmekohana saab videost ka vaadata seda, et pallipuude vastu kätt ei tulnud Solanke jaoks tegelikult nii ootamatult, kui üritatakse väita: ta sirutas käe välja, et oma keha pöörata ja suuremaks teha, mistõttu ei saa öelda, et tegu oli juhusliku käega mänguga.